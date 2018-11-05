Полиция выполнила все следственные действия по делу Гандзюк, производство передано в СБУ, - МВД (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

"В пределах полномочий Национальная полиция Украина выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках уголовного производства, открытого по фактом убийства Екатерины Гандзюк. В связи с этим, сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - сообщает МВД.

В информации отмечается, что это даст возможность объединить эти производства и вести досудебное расследование в отношении указанного преступления с момента планирования до фактического окончания преступления.

"Напомним, расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины", - добавили в МВД Украины.

Позже пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган подтвердила эту информацию. "Генеральной прокуратурой принято решение о передаче уголовного производства по делу Екатерины Гандзюк, которое расследовала Нацполиция Херсонской области, Главного следственного управления Службы безопасности Украины, которое занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Два производства будут объединены в одно для дальнейшего расследования и установления заказчиков нападения на К.Гандзюк", - сообщила Сарган.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.