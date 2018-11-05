Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов

Об этом говорится в его публикации в Facebook, которую Цензор.НЕТ приводит полностью.

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"Я много поездил по Азии.

Я знаю Азию и люблю её. Среди мэров крупных азиатских мегаполисов у меня больше друзей, чем среди руководителей европейских городов.

А уже буквально через неделю я буду читать в Токио лекцию по японскому искусству.

Японцам. В Токио. Буду читать. Лекцию.

Странно ведь, правда?

...

Всякие умные товарищи часто приводят нам всем в пример "азиатское экономическое чудо", при этом, забывая рассказать, что в основе "чуда" лежат простые, но такие эффективные вещи.

Потогонная система труда.

Без выходных и отпусков.

Годами.

Государственное стимулирование внутреннего потребления.

Никаких тебе "Прозорро" и свободной конкуренции.

Сильнейший админресурс, ограничение свобод, клановость, почитание старших, жесткая экономия, и даже промышленный шпионаж.

И, безусловно, солидаризм. Это тогда, когда на "всеобщее благоденствие" ишачат все, без исключения и куда покажет начальство.

Когда коллективная ответственность.

Когда командная игра.

Когда социум - это монолит.

А не так, как у нас, что все сидят в фейсбуках и плюются в других ядом без разбора: от дворника в собственном дворе до Президента.

...

Надо ли нам как в Азии? Не уверен.

Но тогда и не надо примерами швыряться, выдёргивая из исторического контекста чужие достижения.

А к чему тут Екатерина Гандзюк, спросите вы, понимая, что, как водится, Филатов все выкрутит неожиданно и в свою сторону.

А к тому, что смерть Екатерины - страшная трагедия. Впрочем, как и смерть любого человека, особенно молодой, инициативной, полной сил женщины.

Ей бы ещё жить да жить...

...

И смерть Екатерины ещё один раз показала не только паралич правоохранительных органов, про что я писал тут неоднократно, но и продемонстрировала насколько больно всё наше общество, находящееся в тяжелейшей фрустрации.

Быть может, я буду говорить сейчас неприятные вещи, но, надеюсь, что многих они заставят задуматься.

Все те, кто сегодня кричат о том, что полиция не хочет искать преступников, не задумывались ли о логичном факте, что мы все, фактически собственными руками, развалили систему сыска в стране?

Одних люстрировали, других отправили на пенсию, а третьих умучали электронными декларациями и они сами сбежали.

Конечно, после этого словесного пассажа, найдётся пару сотен идиотов, которые начнут орать, что Филатов "продался системе" и "обслуживает мусоров".

Хотя любой более-менее здравомыслящий человек понимает, что, увы, во все времена и у всех народов "фараонами-пинкертонами" служили не самые кристальные представители рода человеческого.

И пользовались они не всегда идеальными методами, даже если вспомнить старую французскую кинокомедию "Откройте, полиция".

...

Мы фактически уничтожили суды.

Нет, нет, я, безусловно, тоже против судейской коррупции и в моей бурной карьере у некоторых особо рьяных судей даже выходила из строя канализация, но степень деморализации третьей ветви власти нам ещё придётся всем оценить.

Посудите сами, к примеру, у нас в Днепре завёлся горлопан, который терроризирует без разбору весь бизнес. Сутками кричит в мегафон, перекрывает дороги, висит на заборах и вообще ведёт себя как полная свинья.

Но он - активист и, по-этому, суды его боятся трогать.

Не хотят связываться. Себе дороже.

...

Да что говорить, если другой наш местный деятель намедни в своём фейсбуке на смерть Екатерины Гандзюк испражнился фразой следующего содержания: "полубандитская власть Днепра сегодня борется с нами в судах, но если бы не наша публичность ( читай - вонючесть ), то нас бы уже всех, как Катю, поубивали"

Конечно стоило бы напомнить "юноше бледному с взглядом горящим" анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не мог поймать не потому, что он неуловим, а потому, что он нах@й никому не нужен, но я тут о судах.

Дело в том, что новые санкюлоты, борющиеся за "правовое" государство, почему-то решили, что когда их судят за лживый и длинный язык, то это нехорошо и неправильно.

Ведь они строят своё идеалистическое государство почти по Томасу Мору, в котором только за ними остаётся право на истину.

Ибо вокруг все свиньи, лишь они одни Д’Артаньяны в белых фраках.

...

Сегодня, разве что жук и жаба, не высказались на смерть Екатерины Гандзюк.

Перестаньте коллективно плясать на костях и пиариться на чужой смерти, вытесняя собственные страхи и решая свои задачи.

99 процентов из вас о Гандзюк раньше не слышали.

И, да, она вам никакая не "Катя".

Вы с ней даже знакомы не были.

...

А при чём тут азиаты, спросите вы?

Да так. К слову.

Азиаты вообще бы не поняли о чём мы тут спорим.

Они просто деньги зарабатывают и своих "тигров готовят к прыжку".

...

Пока мы все успешно купаемся в дерьме", - написал Филатов.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.





