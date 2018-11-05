США предоставили Украине помощь по повышению уровня кибербезопасности в ВСУ: сейчас идут работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения, - начальник войск связи Рапко

Об этом заявил начальник войск связи, начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко в интервью изданию Минобороны "Телеком. Военная связь "(октябрь 2018), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время мы уже получили помощь по повышению кибербезопасности Вооруженных сил Украины от правительства США в рамках соглашения USAI ITI. Прямо сейчас проводятся работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения в Центре оперативного реагирования на киберинциденты", - отметил Рапко.

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Кроме того, он сообщил, что совместно с эстонскими коллегами разработан проект по созданию киберлаборатории на базе одной из воинских частей ВСУ. "Этот проект одобрен большинством стран НАТО, сейчас мы ведем переговоры о финансировании этого проекта", - отметил начальник войск связи.

В целом, согласно информации, Украина активно сотрудничает с международными партнерами в области развития систем защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах Минобороны и ВСУ. В штаб-квартиру НАТО подано пять проектов по развитию кибербезопасности ВСУ для их внедрения в рамках трастового фонда Украина-НАТО по кибербезопасности, главным распорядителем которого является СБУ. Пока эти проекты находятся на рассмотрении.