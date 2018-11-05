В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
"По состоянию на 11:00 5 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.
Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
ул. Академика Ромоданова, 6/29;
ул. Анри Барбюса, 22/26;
ул. Александра Кошица, 4;
ул. Изюмская, 7
ул. Маршала Гречко, 18, 18А;
ул. Дашавская, 24-Д;
ул. Полевая, 24.
Отмечается, ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.