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05.11.18 12:29

Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос. ФОТО

Плохое функционирование или бездеятельность правоохранительной системы может привести общество к судам Линча.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook.

"О предстоящих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными!!!) положениями отдельных архипроцессуальных норм Законодатель ведет общество к судам Линча", - написал он, разместив ссылку на новость про привязанного к столбу позора вора из Харькова.

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Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос 01

"Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - прокомментировали фото в паблике "Харьков 1654" в Facebook.

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