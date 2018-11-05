Подорожание проезда в Тернополе отменили из-за протестов. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "20 минут".

Отметим, с 1 ноября в городе стоимость проезда в маршрутках была повышена с 5 до 9 гривен, в троллейбусах - с 4 до 8 гривен. При наличии проездного тариф составил 6 гривен в троллейбусах и 7 гривен в маршрутках, при наличии "Карточки тернополянина" - 5 гривен и 6 гривен соответственно.

На выходных несколько тысяч жителей Тернополя вышли на протест.

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Под давлением общественности исполком отменил свое решение от 30 октября "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом в г.Тернополе".

С 6 ноября возвращаются старые тарифы.





