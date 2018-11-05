Полиция свою работу выполнила. Соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, - Геращенко о расследовании убийства Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Гибель Кати Гандзюк.

Что дальше должны сделать правоохранители и власть?

1. По делу об убийстве Кати Гандзюк под следствием находится 5 человек во главе с предполагаемым организатором Сергем Торбиным. Четверо его соучастников - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович и Никита Грабчук дали исчерпывающие показания по тому, как организовывалось и исполнялось это бесчеловечное преступление. Поэтому заявления отдельных активистов о том, что расследование дела об убийстве Кати Ганздюк провалено, - не соответствует действительности. Предполагаемый организатор до вчерашнего дня молчал или заявлял о том, что его оговаривают его подельники. После смерти Кати он стал перед выбором - навсегда остаться за решёткой или сдать заказчика, если таковой был.

2. На сегодня есть два криминальных производства в рамках которого расследуется убийство Кати Гандзюк. Одно из них, в рамках которого задержано 5-ро подозреваемых, расследуется Национальной полицией. Другое, в рамках которого идёт поиск возможного заказчика жестокого убийства, расследуется в СБУ. Эти два дела должны быть объединены в одно. Кто будет дальше его расследовать, в рамках поиска возможного заказчика, - должна определить Генеральная прокуратура.

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3. О возможном заказчике убийства Кати Гандзюк. На сегодня, о том кто это, точно знает только два человека - Сергей Торбин, и тот кто ему заказал это преступление. Полиция свою работу выполнила. Все соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, которому поручено найти заказчика убийства.

4. Верховная Рада может и должна создать временную следственную комиссию для парламентского контроля за расследованием дела об убийстве Кати Гандзюк. Такое постановление зарегистрировано сегодня в Верховной Раде. Я один из соавторов, наряду с группой моих коллег. Уверен, что завтра Верховная Рада проголосует за создание следственной комиссии.

5. Также считаю, что суд по убийцам Кати Гандзюк должен состояться в Киеве, а не в Херсоне. С одной стороны, для того, чтобы избежать субъективных факторов - в Херсоне Катя многим наступила на хвост, а с другой стороны - чтобы все средства массовой информации и гражданские активисты могли принять участие в суде и знать правду о обстоятельствах убийства Кати".

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.