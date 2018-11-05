Оккупанты потребовали у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

"Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования. В то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости.

В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, указанные действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, угрожающее длительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.