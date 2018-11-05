При необходимости реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена, - советник Президента Павленко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник в Киеве.

"2020 год (запланированный год окончания реконструкции. – Ред.) это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче в использование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату", - сказал Павленко.

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Напомним, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.