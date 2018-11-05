Визит Порошенко в Турцию был историческим, было оговорено все: от недр до космоса, - посол Сибига

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

"Визит Президента Украины Петра Порошенко в Турцию еще раз показал, что такое стратегическое партнерство в действии. Было оговорено все: от недр до космоса, открыто новое консульское учреждение в Анталии, подписано соглашение о сотрудничестве. По своему качеству это был действительно исторический визит", - сказал Сибига.

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Дипломат убежден, что в ближайшее время следует ожидать позитивных новостей относительно реализации конкретных проектов.

"Мы идем дальше, работаем, углубляем наше сотрудничество, не останавливаемся на достигнутом. Убежден, что в ближайшей перспективе будет много положительных новостей относительно реализации конкретных проектов, которые наполняют наше стратегическое партнерство, ставят его на прочный фундамент", - подчеркнул глава украинского диппредставительства в Турции.

По его словам, символизма визиту придает и то, что он состоялся в год празднования 100-летия дипломатических отношений Украины и Турции.

"Важно, что в рамках визита была открыта мемориальная доска на здании первой дипмиссии в Стамбуле, которая начала работу в 1918 году. Это очень символичный визит, поскольку этот год – год празднования 100-летия дипломатических отношений. Имеем очень положительные оценки с турецкой стороны, также получили четкие инструкции от главы государства относительно дальнейших действий, чтобы наше плодотворное сотрудничество приносило конкретные дивиденды нашим народам. Убежден, что так и будет", - сказал Сибига.

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По его словам, очень важное значение имеет общение с Президентом для украинцев в Турции.

"Это впервые Президент Украины посетил официально Анталию, тем самым отдавая должное украинской общине в Турции. Украинская община в Турции группируется, структурируется, уже имеем ту общину, которая не нуждается в поддержке, которая сама со всем справляется. Встреча с Президентом – это значительная поддержка для общины, которая, безусловно, станет толчком к развитию и усилению самоидентификации, сохранению представителями диаспоры своих украинских корней, как в регионе, так и по всей Турции", - сказал посол.

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Как известно, 3-4 ноября состоялся визит Президента Порошенко в Турцию. В ходе встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан ряд важных двусторонних документов, в частности совместное заявление по результатам 7 заседания Стратегического совета высокого уровня. Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и глава Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительствами двух стран, также был подписан меморандум между ГК "Укроборонпром" и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики.

На встрече с Патриархом Варфоломеем было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

В Анталии, которую Президент посетил на второй день визита, он торжественно открыл консульство Украины и центр украинской общины "Украинская семья".