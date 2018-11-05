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05.11.18 14:50

Призыв на срочную военную службу в Киеве под угрозой: уклоняются более 23 тыс. жителей столицы, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

По состоянию на 5 ноября в Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 23 тысячи 494 человека.

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Об этом во время брифинга заявил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом, мы призвали в ряды Вооруженных Сил Украины 39,5%. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий крайне низкая. В соответствии с законом Украины, каждый военнообязанный, находящийся на военном учете, должен обратиться в районный военный комиссариат для прохождения военно-медицинской комиссии, для определения степени пригодности", - сказал Клявлин.

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По его словам, по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тысячи 494 человека.

В то же время он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в ряды ВСУ на военную службу по контракту призваны 346 жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу. "Из них 76 - женщины, 163 - имеют устав участника боевых действий", - добавил он.

Также, по его словам, самые лучшие показатели относительно призыва на срочную службу по контракту в Печерском районе Киева - 50%, Соломенском районе - 46%, Шевченковском районе - 43%.

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"Цифра, которую я тогда (месяц назад, в начале призыва, - ред.) озвучивал, была 8%, она не изменилась, она такая же самая. Граждане Киева на призывные участки как не являлись, так и не являются. Мы их, скажем так, разыскиваем при помощи органов Национальной полиции и уже тогда доставляем на призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе", - сказал Клявлин, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Менее 10%, отметил он, из тех призывников, которые были оповещены, явились в военкоматы. "Это ставит под угрозу плановую задачу по призыву на срочную военную службу в Киеве", - отметил Клявлин.

"По состоянию на сегодня не явились на призывные участки 23424 человека", - сообщил Клявлин.

При этом есть случаи, когда руководители некоторых предприятий, сотрудники которых получили повестку, увольняют их задним числом, чтобы не держать за ним место работы и не выплачивать зарплату. По таким предприятиям проводится проверка, после ее завершения Клявлин обещал назвать их.

Также отдельные вузы не передают данные по студентам, у которых завершилась отсрочка призыва в связи с обучением.

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"При помощи полиции, проверяя общежития, где проживали эти призывники, мы выявляем такие факты, когда человек, не имея права на отсрочку, прикрываясь тем, что проживает в общежитии, якобы выставляет себя студентом и не является в комиссариат", - рассказал он.

Как сообщалось, в Украине 1 октября стартовал призыв на срочную военную службу. Согласно решению Кабинета министров, во время осеннего призыва планируется призвать на службу почти 18 тысяч человек. В соответствии с указами и расчетами плановых заданий, город Киев должен призвать на срочную военную службу 744 гражданина.

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