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05.11.18 15:08

В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

В ноябре работодатели официально трудоустроили 155 тыс. человек

В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде.

Уже в ноябре имеем + 155 тысяч легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд. И это исключительно благодаря нашей инициативе по защите прав работающих граждан", - написал он.

Гройсман добавил, что зарплата в конверте - это прямое нарушение права работника на достойную пенсию.

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"Поэтому поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда", - резюмировал премьер.

В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью 01

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