Украинские власти должны удвоить усилия по проведению расследования убийства Гандзюк и привлечению к ответственности всех виновных, - Еврокомиссия

"Что касается украинских властей, мы ожидаем, что они удвоят усилия по проведению расследования этого преступления и привлекут к ответственности всех виновных", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он при этом отметил, что жертва покушения вела активную работу по борьбе с коррупцией в Украине, а также указал на имевшие место в этой стране другие нападения на журналистов и активистов гражданского общества.

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"Украина - демократическое общество, и мы должны добиваться, чтобы демократия была защищена в Украине", - добавил представитель ЕК.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.