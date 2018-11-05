"От яхт до картин Пикассо", - Луценко обнародовал информацию, куда ушли $5,5 млрд выведенных из "Приватбанка"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", - сказал он.

В то же время Генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициария. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники "Приватбанка", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", - объяснил Генпрокурор.

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ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

"Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических", - пояснил он.

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В свою очередь, продолжил Генпрокурор, установление "предиката" осложнено отсутствием возможности установить убыток "Приватбанка" вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Юуценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

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"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне. – ИФ). Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет", - объяснил он.

Генпрокурор считает, что такая "гениальная схема" стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.

При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один - в ГПУ, один – в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Мы свой уже изучили…", - подчеркнул Луценко.

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Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

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В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в расхищении "Приватбанка" выдвинуто подозрение против детективного агентства "Кролл". Замглавы НБУ Екатерина Рожкова расценивает это как "желание вывести из легитимного поля отчет "Кролл" по "Приватбанку". В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности "Приватбанка".

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.