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05.11.18 15:38

Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

В 19.30 воскресенья в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которое пресекли бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, подразделением РЭБ "были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование".

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В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", - добавили в Генштабе ВСУ и призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов.

Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ 01

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