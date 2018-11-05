Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, подразделением РЭБ "были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование".

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В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", - добавили в Генштабе ВСУ и призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов.