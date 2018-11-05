Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет

Такое мнение Кириленко выразил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Если Александер Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, , он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине". Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!" - отметил правительственный чиновник.

Как сообщалось, 4 ноября Хуг, который сложил полномочия в конце октября, в интервью ТСН заявил, что не считает Россию агрессором. В частности, на прямой вопрос журналиста, "считаете ли вы Россию агрессором?", Хуг ответил следующее: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".