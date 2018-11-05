Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
05.11.18 16:11

Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Луцке, - полиция

На Волыни полиция проводит операцию по задержанию вооруженных преступников.

Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Луцке, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области

"Сегодня в 14:30 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Установлено, что в результате происшествия один человек погиб, еще два человека госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100