Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"

В бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор, 4 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Об этом пишет российская "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом сообщил источник "Новой газеты" в Сирии.

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По его словам, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Российские власти официально не признают присутствие ЧВК "Вагнера" в Сирии. По данным СМИ, численность погибших наемников этой компании превышает 3000 человек, однако Россия ни разу не признала факт их гибели в качестве наемных бойцов. ЧВК "Вагнера" связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина.

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ЧВК "Вагнера" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным.

Присутствие его наемников ​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнера" ликвидировала известных главарей террористов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Служба безопасности Украины публиковала доказательства участия группировки в боях на Донбассе. В 2014-2015 годах наемники ЧВК действовали на территории Луганской области. А также, вероятно, принимали участие в боях за Дебальцево.

По данным СБУ, с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа наемников ЧВК "Вагнера".

В октябре 2015 года наемники передислоцировались в Сирию.