Наложен арест на 14 млн грн лимита суммы НДС одной из авиакомпаний, которая уклонилась от уплаты налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования установлено, что в период 2015-2016 годов авиакомпанией было ввезено на территорию Украины самолет гражданской авиации марки "Boeing" в таможенном режиме переработки (ремонта), однако в установленный законодательством срок обязательство реэкспортировать самолет или перевести его в другой таможенный режим не было выполнено. Такими действиями было нарушено указанный таможенный режим, в результате чего в бюджет не уплачены дополнительный импортный сбор и НДС в особо крупных размерах.

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В ноябре текущего года на основании постановления суда наложен арест на 14 млн грн лимита суммы НДС авиакомпании в системе электронного администрирования НДС.

Расследование продолжается.