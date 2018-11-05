Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Согласительного совета, сообщает Информатор.

Политик подчеркнул, скудное повышение зарплат, заложенное в госбюджете, не покрывает безумного роста цен на коммуналку, лекарства и продукты питания.

"Власть обманывает украинцев, когда говорит, что цена на газ поднимется на 25%. На самом деле - на 78% в течение следующих 9 месяцев. Сегодня мы платим почти 7 гривен за кубометр газа, а с 1 января 2019 года будем платить больше 12 гривен. Этого требует власть и МВФ. При этом, повышение заработных плат минимальное. Оно не покрывает инфляцию и рост цен на продукты питания и лекарства. Решением Президента Порошенко и правительства о повышении цен на газ и тарифов фактически бросили в долговую яму миллионы украинских граждан. Ложь власти о том, что всех обеспечит субсидиями, разбивается о решение правительства, которым 3 миллиона украинцев отрезали от возможности получения субсидии. А повышение цен на газ для промышленных предприятий, которые уже сегодня получают газ по 16 тысяч гривен за тысячу кубов, означает сокращение национального производства и рабочих мест, снижение зарплат и уровня жизни украинцев", - отметил Ляшко.

Возмутился лидер РПЛ и тем, что в парламенте не нашлось поддержки его инициативы о созыве внеочередного заседания для принятия моратория на повышение цен на газ и тарифов.

"К сожалению, в парламенте не нашлось 150 ответственных народных депутатов, которые поддержали бы нашу инициативу. Парламент гулял 2 недели вместо того, чтобы защищать интересы людей. Наша команда в минувшую среду провела многотысячную акцию протеста возле Кабмина, но нас опять не услышали. Власть не собирается снижать цены на газ, поднимать зарплаты и пересчитывать пенсии. Где украинцам взять деньги на коммуналку, лекарства, продукты питания, когда не поднимаются зарплаты, а цена на газ растет? Сегодня фактически политика Президента и власти обрекает людей на то, чтобы заплатить за газ и сидеть умирать, потому что не за что купить лекарства, или отдать все деньги за дорогие лекарства и сидеть умирать в холодной квартире от голода и холода, потому что ни на что другое не хватит", - подчеркнул народный депутат.

Команда Олега Ляшко предлагает альтернативу действующей политике власти, чтобы навести порядок в стране.

"Мы имеем абсолютно четкий план действий, который даст возможность восстановить стабильность и перспективу в стране, снизить цены на газ, коммуналку, лекарства, продукты питания. Чтобы люди имели возможность есть мясо не раз в год, а хотя бы еженедельно ели борщ с мясом, а также молоко, масло, сыр и другие необходимые продукты. Чтобы не было трагедией для семьи, когда ребенок идет в школу и родители не знают, где взять 20 гривен ему на обед. Наш план даст возможность восстановить экономику, создать рабочие места, пересчитать зарплаты и пенсии. Чтобы миллионы украинских пенсионеров не бомжевали, а молодежь не уезжала за границу, потому что зарплаты в Украине меньше, чем помощь бомжам в Германии или Франции. Мы требуем от правительства повышения зарплат, перерасчета пенсий, восстановление государственного контроля за ценами на лекарства и продукты питания, установления справедливой цены на газ. Сегодня украинцы платят за коррупцию Президента Порошенко и его окружения. Достаточно этой грабительской политики", - подытожил Ляшко.