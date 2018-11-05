Украина - одна из наиболее заминированных стран мира, - посольство США

Травмирование и гибель мирных жителей от мин на Донбассе является прямым результатом агрессии, которую Российская Федерация осуществляет против Украины. Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мины и боеприпасы, которые не разорвались, на востоке Украины травмируют и разрушают жизни граждан Украины", - пишут представители посольства. Они также указывают на то, что Украина является одной из самых заминированных стран мира.

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"Эти травмы и смерти являются прямым результатом военных действий на Востоке. Россия должна прекратить свою агрессию. Разминирование, осведомленность о минной опасности и помощь пострадавшим должны быть приоритетными для всех", – подчеркивают американские дипломаты.

Они напомнили, что 30 сентября в результате взрыва наземной мины трое школьников в возрасте 12, 13 и 14 лет погибли, а 10-летний мальчик получил тяжелые ранения.

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