Суд в Малайзии приговорил гражданку Украины Лопаткину к пожизненному заключению за перевозку наркотиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно приговору, 24-летнюю Лопаткина признали виновной в перевозке более 1,5 килограмма наркотиков.

Девушку задержали в декабре 2015 года в международном аэропорту на острове Пинанг. Работники таможни нашли кокаин в нескольких коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.

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На момент ареста Лопаткина была беременна и родила ребенка в тюрьме в августе 2016 года. В декабре 2017 года ее оправдали, однако прокуратура подала апелляцию на приговор.

Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Василий Кирилич сообщил, что адвокат украинской гражданки имеет право подать апелляцию в течение 14 дней.

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