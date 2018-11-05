Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по новым искам увеличились до $12 млрд, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Ю.Витренко отметил, что ранее почти никто, включая рейтинговые агентства, не верил в выигрыш НАК первых судебных разбирательств с Газпромом, но компания смогла добиться положительного для себя результата.

"Если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги по прошлым решениям арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. Оставшиеся $2,6 млрд мы тоже взыщем", - добавил он.

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Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".

Рейтинг, в частности, основывается на предположении, что "Нафтогазу" не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом".

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