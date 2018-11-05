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05.11.18 17:58

Ямочный ремонт столичных дорог постепенно заменят капитальным, - КГГА

Киев откажется от ямочного ремонта, в основном на дорогах и улицах города проводят капитальные работы.

ремонт,ямы

Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу КГГА.

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Чиновник отметил, что за последние 2 года в Киеве отремонтировали около 500 км дорог. В этом году план – 300 км.

"В рамках капремонта заменяется асфальтобетонное покрытие, освещение, строятся тротуары, в частности ФЭМ (тротуарная плитка. - Ред.), появляются элементы благоустройства", - рассказал Давтян.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд, 60% средств которого направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения, еще 35% – на дороги местного значения и 5% – на финансирование безопасности дорожного движения.

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