Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Около 4:20 ч между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение", - сообщили в прокуратуре.

Отмечают, что человек, который нанес ранение, был в состоянии алкогольного опьянения.

Дело уже квалифицировали по статье ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.

Позже суд согласовал ходатайство прокуратуры и принял работника съемочной группы под стражу.

Как отмечают в прокуратуре, правоохранители уже начали досудебное расследование.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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