Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Около 4:20 ч между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение", - сообщили в прокуратуре.
Отмечают, что человек, который нанес ранение, был в состоянии алкогольного опьянения.
Дело уже квалифицировали по статье ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.
Позже суд согласовал ходатайство прокуратуры и принял работника съемочной группы под стражу.
Как отмечают в прокуратуре, правоохранители уже начали досудебное расследование.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.