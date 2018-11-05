Фракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Гандзюк, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила:" Как я и прогнозировал утром, фракция БПП провела заседание, на котором единогласно поддержал идею создания ВСК, делегировала в нее своих представителей.

При этом еще раз выскажу позицией: ВСК - это контроль за ходом расследования, но депутаты не могут собой подменить следователей.

Полное расследование преступления- ответственность силовых структур и правоохранительных органов. Вообще, профилактика преступлений должна стать ключевой задачей правоохранителей. Надо остановить этот бандитизм и безнаказанность".

Также читайте: Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.