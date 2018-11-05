Совет Европы призывает защитить активистов в Украине от нападений

В Совете Европы призвали защитить украинских активистов от нападений. Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хельтген, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разделяем беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине. Активное гражданское общество является важным фактором для демократии и защиты прав человека. Поэтому активисты не должны быть под угрозой нападений", – сказал Хельтген.

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При этом представитель Совета Европы отметил намерения властей расследовать дело об убийстве Гандзюк.

"Мы отмечаем намерение руководства Украины, высказанное президентом Порошенко, провести полномасштабное расследование", – сказал Хельтген.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.