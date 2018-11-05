Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии

В Деснянском кластере компании Укрлендфарминг - 5 тысяч коров и телят. Почти половина из них - мясной породы. В целом на фермах Укрлендфарминг выращивают более 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Свободный выпас и специальный рацион позволяют получать здесь еще и рекордные надои. Так, на Подлесновской ферме Северного кластера коровы дают более 9 тысяч килограммов молока в год. Почти на треть больше, чем в других хозяйствах страны. Об этом говорится в сюжете "24 канала".



Как говорит Василий Лобода, директор по производству Группы компаний Укрлендфарминг, скот здесь откармливают экологически чистыми продуктами: "Говорили израильтяне, которые были на экскурсии - это супер чистые продукты. В рационе - силос с кукурузой, фураж, и белковая группа, соя.



Сегодня рентабельность одной фермы кластеров Укрлендфарминг составляет примерно 20% - это достаточно высокий показатель, если учесть, что на украинских животноводческих хозяйствах рентабельность 10% - уже успех. К тому же передовые методы откорма позволяют получить продукты самого высокого качества. Мясные породы, которые выращивает "Укрлендфарминг", являются источником так называемой "мраморной" говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главными рынками сбыта этой продукции являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.



В целом в Укрлендфарминг создано 11 кластеров, которые работают почти во всех областях Украины. Кроме нашего государства продукция компании экспортируется еще в 40 стран мира. Агропроизводитель управляет земельным банком более чем полмиллиона гектаров и владеет сетью элеваторов мощностью 2,5 млн тонн зерна.

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