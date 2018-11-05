Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США

ВМС США обвинили истребитель РФ в опасном маневрировании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика EP-3E Aries II над Черным морем, заявили в американском военном ведомстве.

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"Истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", – говорится в сообщении ВМС США.

В заявлении отмечается, что американский самолет следовал всем международным правилам и не совершал провокационных маневров.

Инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причем во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.

Американские военные пока не оценили, насколько близко российский самолет находился от американского разведчика. Кроме того, они не знают, нес ли истребитель вооружение.

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Напомним, недавно самолеты РФ устроили провокацию на учениях НАТО Trident Juncture. Два российских военных самолета очень низко пролетели над американским кораблем, на котором размещался штаб учений.