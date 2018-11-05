Госисполнитель, требовавший 15 тыс. грн за бездействие по взысканию алиментов, предстанет перед судом, - Нацполиция

"В Каменец-Подольский горрайонный суд направлено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Напомним, 11 сентября следователи ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления защиты экономики и сотрудниками УСБУ, под процессуальным руководством прокуратуры области, задержали старшего государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы ГТУЮ в Хмельницкой области, который с целью получения неправомерной выгоды требовал у гражданина деньги.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

За невынесение постановления о наложении на должника штрафа в размере 38 583 гривен, а также непринятие в рамках исполнительного производства пресечения в виде временного ограничения в праве выезда за пределы страны злоумышленник требовал 15 тыс. грн, которые необходимо было передать через его знакомого.

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