Логично, когда фракция делегирует тех, кто ассоциирует себя с политической силой, а не дистанцируется от нее, - Ирина Геращенко о кандидатах в ВСК по делу Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "Зачем-то открыла на ночь фб. А тут новый хай. Утром безответственно кричали, что, мол, коалиция блокирует создание комиссии, с пафосом срывали согласительный совет. Отвратительная манипуляция, ведь две недели были несессионными, и никаких голосований в это время просто не происходило, так же как и заседаний фракции. И даже когда лидеры фракций поддержали создание комиссии и сказали, что фракции примут решение в отношении членов комиссии, пафос, далекий от настоящего сочувствия и желания как-то способствовать следствию, продолжался, потому что это и была цель".

Она продолжила: "Теперь новый хай. БПП, по мнению некоторых экспертов, делегировала "не тех депутатов". Потому что делегировала господина Мустафу.

Это исключительное право фракции - определять своих представителей в ту или иную комиссию или делегацию. Мне кажется, логично, когда фракция делегирует тех, кто ассоциирует себя с этой политической группой, а не полностью дистанцируется от нее и не принимает никакого участия в жизни фракции. В конце концов, это же комиссия ВР, а не какого-то депутата. И создается не как площадка для криков - шоу того или иного депутата, а чтобы контролировать ход резонансных расследований. БПП приняла решение делегировать в комиссию юристов, также депутатов, представляющих профильные комитеты прав человека и правоохранительных органов".

"При этом подчеркиваю, что депутаты не могут и не имеют права подменять собой правоохранительные органы. И вести следствие. Их задача - контроль и политическая оценка. Политическая. Не политиканство и не пиар", - резюмировала Геращенко.

Согласно официальной информации фракции "БПП" фракция решила делегировать в состав комиссии народных депутатов Виктора Короля, Валерия Карпунцова, Юрия Буглака, Сергея Алексеева, Максима Саврасова и Ирину Суслову.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.