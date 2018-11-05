Мартыненко вручили повестку о вызове на допрос по делу в Чехии, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вручило повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"5 ноября 2018 экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики", – сообщили в НАБУ.

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Вся остальная информация о расследовании, которое ведут правоохранительные органы Чехии, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ добавили, что поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира.

"Детективы Национального бюро вручили повестку надлежащим способом в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили в Бюро.

В понедельник утром детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался принимать документ.

Позже защита Мартыненко заявила о незаконности попыток вручить ему указанный вызов на допрос.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата.

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22 апреля в качестве меры пресечения суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.