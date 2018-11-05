Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии

Пророссийский пропагандист Грэм Филлипс, известный поддержкой террористов на Донбассе, пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии Александра Щербу. Об этом дипломат рассказал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под Посольством. Стояло, снимало себе на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами", – рассказал о появлении пропагандиста дипломат.

По словам Щербы, Филлипс при его приближении подскочил от испуга. А после начал провоцировать на драку.

"Ну а потом началось: "Саша, ты фашист. Саша, ты г-дон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать", – написал Щерба.

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандист Грэм Филлипс нагрянул в посольство Грузии в Лондоне с оскорбительными лозунгами. Его задержали. ВИДЕО

По словам Щербы, Филлипс не сможет сказать, что дипломат от него прятался.

"Хоть кто-то, хоть раз должен был к нему выйти и сказать, что оно из себя представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается ненавистью, злобой и войной... Я ему это передал. От всех нас", – рассказал дипломат.

Напомним, 15 октября 2018 года, в 59 годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, Грэм Филлипс осквернил его могилу в Мюнхене. Сторонник террористов сорвал с могилы флаги и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "А кому ты нужен сейчас безрукий?" - "Я нужен своей родине. Украина своих не бросает", - Жемчугов ответил не бесчеловечный вопрос пропагандиста Филлипса. ВИДЕО