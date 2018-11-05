Переговоры с Константинополем об автокефалии сначала вела администрация Порошенко, затем церкви, - архиепископ УАПЦ Герман

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил архиепископ Черновицкий и Хотинский Владыка Герман.

Архиепископ отметил, что церкви присоединились уже после подписания обращения к Вселенскому патриархату. Первоначально вопросом занимались в администрации президента.

"С самого начала и президент Украины Петр Порошенко, и чиновники занимались непосредственно этим процессом. Потому что переговоры, которые велись с его Всесвятейшеством, Вселенским патриархом, Вселенской патриархией, с иерархами Вселенской патриархии они велись в первую очередь от лица администрации президента, а потом уже присоединились и церкви, когда мы подписали соответствующее обращение к Вселенскому патриархату", - сказал он.

Также архиепископ пояснил, что под "этим процессом" он подразумевает прежде всего - предоставление автокефалии, а также проведение объединительного собора для создания православной церкви в Украине.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.