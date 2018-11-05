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05.11.18 22:35

Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Военной академии в Одессе на базе недавно созданной современной лаборатории по приготовлению пищи начались практические занятия с курсантами, обучающимися по специальности "Продовольственное обеспечение воинских частей" на факультете подготовки специалистов материально-технического обеспечения.

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, необходимость в создании и оборудовании такой лаборатории возникла в связи с массовым переходом войск на новую систему питания по каталогу продуктов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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В течение года при поддержке тыла Вооруженных сил Украины и Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины в учебном заведении была проведена соответствующая работа по подготовке помещений, установки современного технологического оборудования, которое только начинают использовать в воинских частях, а также комплектации необходимым кухонным посудой и инвентарем.

В лаборатории приготовления пищи оборудовано 10 индивидуальных рабочих мест, установлены электрические плиты, жарочные шкафы, универсальная кухонная машина, котлетный автомат, фритюрницу и прочее кухонные приборы.

Наряду с кухонным помещением, оборудованы зал для приема пищи, где приготовленные блюда будут дегустировать преподаватели и курсанты других специализаций.

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Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 01
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 02
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 03
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 04
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 05

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Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 06
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 07
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 08
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 09
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 10
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 11
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 12

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Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 13
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 14
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 15
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 16
Фото: mil.gov.ua

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