Россия цинично манипулирует чувствами верующих, чтобы привести украинцев к повиновению, - Павленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"И мы видим, к сожалению, что церковь для России является лишь одним из инструментов в гибридной войне. И, в том числе, соображения безопасности обязывают государство работать в этой сфере и поддерживать тех украинских православных, не желающих быть в единстве с той церковью, которая молится за победу русского воинства, которая молится за руководство страны, которое послало это воинство сюда убивать украинцев", - подчеркнул он.

Павленко уверен, что Россия действительно использует фактор церкви, фактор религии, фактор веры, достаточно цинично манипулируя чувствами верующих для того, чтобы привести общество соседней страны к повиновению.

"И, очевидно, никто с этим мириться не будет. И в украинском обществе, среди украинских церковников, архиереев различных церквей и верующих очень много здоровых сил, которые поддерживают, собственно, создание независимой церкви. Мы видели социологию - когда более 54% поддерживают создание независимой церкви. Лишь 19% выступают против. Другим безразлично. Тоже имеют право на позицию", - подчеркнул он.

Павленко добавил, что те, кто выступают против, они, видя, что все это будет носить мирный и добровольный характер, так же убедятся, что никакой угрозы здесь нет.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.