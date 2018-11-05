Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов

Народный депутат Мустафа Найем возмущен тем, что фракция "Блок Петра Порошенко" не стала выдвигать его кандидатуру во временную следственную комиссию ВР по расследованию нападений на активистов. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такого решения требовала лично Ирина Луценко – супруга Генерального прокурора Юрия Луценко. Первого процессуального лица, в обязанности которого входит соблюдение законности расследования всех уголовных производств в стране. В том числе, и в отношении активистов и журналистов. И мне достоверно известно, что именно Юрий Луценко поставил ультиматум против включения меня в ТСК", – утверждает Найем.

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При этом самому депутату нежелание включать его в состав комиссии будто бы объяснили тем, что у него есть конфликт интересов, мол, его брат Маси Найем был адвокатом Катерины Гандзюк.

"Но. Официально Masi Nayyem НЕ является адвокатом Екатерины Гандзюк. Да и не мог, поскольку получил удостоверение адвоката всего три дня назад. Да, он дружил с Екатериной задолго до нападения. И как юрист помогал ей в работе и занимался ее делом после нападения. Не за вознаграждение, а поскольку он – ее друг, как и сотни других активистов, вышедших на акции протеста", – написал нардеп.

Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко пояснила нежелание фракции БПП делегировать Найема в состав комиссии тем, что он полностью дистанцировался от этой политической группы и не принимает в жизни фракции никакого участия.

Согласно официальной информации фракции "БПП", было принято решение делегировать в состав комиссии народных депутатов Виктора Короля, Валерия Карпунцова, Юрия Буглака, Сергея Алексеева, Максима Саврасова и Ирину Суслову.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.