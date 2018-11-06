Объединенная теробщина на Львовщине запретила использование полиэтиленовых пакетов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского центра развития и местного самоуправления.

"Франция, Италия и отдельные штаты США уже поняли все последствия таких действий и отказались от использования полиэтилена. Во многих странах уже проводят мероприятия, имеющие целью уменьшить использование полиэтилена. Славская ОТГ не может оставаться в стороне от этой болезненной проблемы", - отметил председатель общины Владимир Бега.

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Отказ от полиэтилена в ОТГ будут вводить постепенно, предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки.

Работники ОТГ готовят информационную и просветительскую кампанию в пользу экологического решения.

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