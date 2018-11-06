Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
06.11.18 01:27

Объединенная теробщина на Львовщине запретила использование полиэтиленовых пакетов

На очередном заседании сессии совета Славской ОТГ 24 октября 2018 года запрещено использование полиэтиленовых пакетов. Их планируют заменить сумками многоразового использования.

пакет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского центра развития и местного самоуправления.

"Франция, Италия и отдельные штаты США уже поняли все последствия таких действий и отказались от использования полиэтилена. Во многих странах уже проводят мероприятия, имеющие целью уменьшить использование полиэтилена. Славская ОТГ не может оставаться в стороне от этой болезненной проблемы", - отметил председатель общины Владимир Бега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 ноября в Украине стартует осенний этап Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира"

Отказ от полиэтилена в ОТГ будут вводить постепенно, предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки.

Работники ОТГ готовят информационную и просветительскую кампанию в пользу экологического решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобразование предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100