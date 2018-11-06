Конкурс короткометражных фильмов имени Киры Муратовой учредят в Украине, - Минкультуры

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минкультуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит 1 млрд грн на поддержку кинематографа в следующем году, - Гройсман

"Представить украинское и даже мировое кино без фигуры Киры Муратовой - невозможно, настолько велик его вклад в его создание. Ее фильмы являются образцами высокого киноискусства и вдохновляют художников как в Украине, так и далеко за ее пределами. Именно поэтому инициатива конкурса короткометражных фильмов имени Киры Муратовой "Короткие встречи" - чрезвычайно важно в контексте правительственной повестки дня, где развитие национального кино занимает одно из ведущих мест в сфере развития культуры", - говорит министр культуры Евгений Нищук.

В свою очередь, председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов отметил: "Конкурс короткого метра имени Киры Муратовой - это и дань памяти великому режиссеру киностудии, и продолжение ее творчества, и высокая планка для фильмов-участников. Не случайно соревноваться за лучший фильм будут короткие метры, ведь дебютной режиссерской работой Киры Георгиевны на Одесской киностудии была короткометражная картина "У крутого яра" (1962 год). Эта лента была снята в тандеме с ее мужем Александром Муратовым. Самостоятельная же полнометражная работа Киры Муратовой "Короткие встречи" была снята на Одесской киностудии в 1967 году. Само название этой картины легло в концептуальное наполнение кинопремии имени Киры Муратовой".

Также читайте: Документальный фильм о жизни 10-летнего мальчика на Донбассе попал в лонг-лист "Оскара", - ассистент режиссера Сафаров

Проведение первого конкурса запланировано на 2019 год. К участию будут приглашаться молодые кинорежиссеры. Победители конкурса получат финансовую и техническую возможность осуществить производство своих кинопроектов на Одесской киностудии.

Напомним, 6 июня 2018 года скончалась известный украинский кинорежиссер и сценарист, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.