Враг применил 120-мм минометы в районе Павлополя, потерь нет, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Один раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений сил ООС в районах населенных пунктов Вильне, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
"Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 120-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно возле этого населенного пункта на мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.
Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксировано вблизи Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.
По данным разведки, за прошедшие сутки, двое российских оккупантов получили ранения.