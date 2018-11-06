Обнародован список самых грязных городов Европы: Днепр оказался на 13 месте, Киев - на 104

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, это видно по постоянно обновляемому рейтингу Pollution Index 2018 (Current) на сайте numbeo.com.

В списке из 295 городов мира - четыре украинских: Днепр (13 место), Киев (104), Львов (153) и Харьков (163).

Наверху списка много городов в Индии.

Топ-30 грязных городок мира по состоянию на начало ноября:

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Если смотреть только по Европе, ситуация такая: из 85 городов Днепр - на 3-м месте, далее идут Киев (13), Львов (32) и Харьков (36).

Составители рейтинга постарались учесть качество воздуха, питьевой воды и общее загрязнение воды. Также учтена ситуация с шумовым загрязнением, наличием рекреационных зон, вывозом мусора и тем, как сами жители воспринимают экологическую ситуацию в городе.