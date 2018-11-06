Сейчас мы фактически в полушаге до завершения, - Павленко об автокефалии

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь темна перед рассветом. Поэтому мы сейчас будем свидетелями очень большого количества каких-либо попыток найти сенсацию, ее придумать или сконструировать. Главной сенсацией является то, насколько быстрым является процесс строительства независимой украинской православной церкви. Сейчас мы фактически в полушаге до завершения. Очень хотелось бы, что этот процесс прошел мирно, красиво и мы все вместе могли радоваться результату", - заявил он.

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Подписанное Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом 3 ноября является документом о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине, отметил Павленко.

"Речь идет прямо о том, что создается независимая Украинская православная церковь, которой предоставляется Томос, то есть грамота о независимости, Вселенским Патриархом после того, как желающие украинские епископы соберутся на Собор, выберут своего Предстоятеля, после чего он получит Томос от Вселенского Патриарха", - сказал он на брифинге в Администрации Президента Украины.

"Государство со своей стороны, своими силами в рамках действующего законодательства Украины будет способствовать этому процессу создания Украинской церкви, а Вселенский Патриархат будет способствовать прежде всего связям этой церкви со Вселенским православием", - добавил Павленко. Именно для этого в Киеве основывается миссия Вселенского Патриархата - Ставропигиальное представительство, которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и "помогать, чтобы все происходило в соответствии с православными канонами и чтобы деятельность новой церкви имела также поддержку и признание со стороны других поместных церквей", - отметил советник Президента.

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По мнению директора Национального института стратегических исследований, подписание соглашения является определенным опровержением тех мифов, которые распространялись в последнее время относительно того, будет ли это независимая церковь, будет ли это какая-то форма подчинения Вселенской Патриархии. "Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой автокефальной церкви", - констатировал Павленко.

Он также опроверг слухи о том, что якобы в других поместных церквях есть неприятие факта создания независимой украинской церкви. "Это не так. Мы видим, что большинство поместных церквей заняли позицию нейтрально-положительного выжидания и после того, как все произойдет согласно канонам. Вселенская Патриархия как раз способствует тому, что украинская церковь будет признана другими православными церквями. Тогда происходит нормально процесс установления контактов между новой украинской церковью и другими православными церквями", - сказал директор Национального института стратегических исследований.

"Самое главное, что и украинское государство здесь в сотрудничестве с украинским обществом, и с украинскими журналистами обеспечит этот процесс таким образом, что он будет мирным, добровольным. И мы уже скоро будем иметь очень позитивную новость о том, что тысячелетний процесс развития православия в Украине получит такую ​​кульминацию как создание собственной независимой автокефальной православной церкви", - отметил Ростислав Павленко.

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Ростислав Павленко отметил, что работа представительства Вселенского Патриархата (Ставропигии) в Украине будет направлена ​​на поддержание двусторонних контактов. "Вселенским Патриархом будет отправлен специальный человек - экзарх, представитель, и который будет собственно выполнять эти функции", - отметил советник Президента.