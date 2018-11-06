ВККС пересмотрела решения о допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября пересмотрела прежние решения коллегий и отказала в допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд следующим претендентам:

Бутенко Майя

Нешик Ольга (особое мнение у члена ВККС Андрея Василенко)

Татьяна Гудкова

Кукоба Александр

Брезина Татьяна

Дудин Сергей

Зинченко Александр (особое мнение А. Василенко)

Малюк Виталий (особое мнение А. Василенко)

Прачук Елена (особое мнение А. Василенко)

Бибик Александр

Бондарев Эдуард

Кравченко Евгений (особое мнение А. Василенко)

Основными причинами отказа стали отсутствие необходимого стажа у кандидатов, в частности, у тех из них, кто имеет совокупный стаж. Возникла дискуссия, учитывать ли стаж претендентов только в качестве судьи или же и тот стаж, который был у них до того, как он стал судьей. Также, один из кандидатов не смог подтвердить стаж работы адвокатом за конкретные годы (Александр Бибик), а еще одна претендентка не предоставила действительную на момент подачи документов на конкурс медицинскую справку (Татьяна Гудкова). Что касается судьи Майи Бутенко, то основанием для пересмотра решения коллегии, стало то, что в этом году она была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс в IP-суд: опубликованы общие результаты экзамена

Также 5 ноября Комиссия рассмотрела жалобы кандидатов, которым ранее уже было отказано в допуске к конкурсам в ВС и ВАС. По результам рассмотрения ВККС приняла решение оставить отказ в допуске к конкурсам в силе для следующих кандидатов:

Ковальчук Виталий

Шевченко Анна

Майстренко Наталия

Ивашин Евгений (заявлено три особых мнения)

Никитин Дмитрий

Гольник Лариса (заявлено одно особое мнение)

Радионов Олег

Легеза Евгений

Бойко Александр

Самсонова Оксана

Основаниями для недопуска данных кандидатов стали дисциплинарные взыскания (Л. Гольник, А. Бойко, О. Самсонова), нехватка необходимого стажа (например, Н. Майстренко, А. Шевченко), отсутствие подтвержденной адвокатской практики за конкретные годы (Д. Никитин, Е. Ивашин), отсутствие полного комплекта документов для конкурса (В. Ковальчук).

А вот апелляции еще двух претендентов - судьи Анны Матвиевской (ранее также была привлечена к дисциплинарной ответственности, но решение дисциплинарной палаты было в итоге отменено ВСП) и представителя научного сообщества Мирославы Билак были удовлетворены. Решением Комиссии они допущены к экзамену в КАС ВС.