Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много", - написал он.

Аброськин напомнил, что последнюю группу злоумышленники были взяты с поличным – с погоней, за кражу джипа "Лексус".



Фото: Аброськин/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин

"А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн.", - подчеркнул он.

"И мы снова в начале нашего непрерывного забега", - резюмировал Аброськин.