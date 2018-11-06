Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много", - написал он.
Аброськин напомнил, что последнюю группу злоумышленники были взяты с поличным – с погоней, за кражу джипа "Лексус".
"А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн.", - подчеркнул он.
"И мы снова в начале нашего непрерывного забега", - резюмировал Аброськин.