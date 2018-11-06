Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности, обустройстве границы, частных детективах и семейных фермерских хозяйствах

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым блоком во вторник парламентарии собираются рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны. В частности, запланировано рассмотрение четырех депутатских законопроектов по гуманитарному разминированию Донбасса. Среди них – проект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине", над которым работали в том числе первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз. Профильный комитет рекомендует Раде принять его за основу, отклонив при этом остальные законопроекты.

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После этого Рада намерена рассмотреть в первом чтении доработанный законопроект 8361 "О прилегающей зоне Украины", принятие которого позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, что положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.

В этом же блоке планируется рассмотрение правительственного проекта закона 6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы".

Далее Рада планирует принять ряд аграрных законопроектов. Так, в первом чтении ВР намерена поддержать правительственный законопроект 4611 "О требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами".

В то же время второе чтение должен пройти проект закона №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по стимулированию создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечению коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности", принятый за основу 22 мая 2018 года.

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Также для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в парламент вносится закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726). Депутаты приняли его 13 апреля 2018 года, однако 7 июня глава государства ветировал его. При этом отмечалось, что в законе сформирован перечень разрешенных видов частных детективных услуг без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Отдельными блоками ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей, а также об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей.