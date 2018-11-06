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06.11.18 10:10

Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова

Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября.

Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова

Об этом говорится в повестке, опубликованной 6 ноября в официальной правительственной газете "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уважительными причинами неявки будут считаться: содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

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Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

При этом в повестке отмечается, что Януковичу разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.

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Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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