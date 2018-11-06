Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров, - Рогозин

Такими планами поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК.

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Он сообщил, что речь идет о создании долгосрочной базы, не обитаемой, но посещаемой. По его словам, подразумевается переход на "роботизированные системы" или так называемые аватары, которые будут выполнять задачи на поверхности Луны.

Рогозин добавил, что по своим масштабам и ответственности лунная программа России превзойдет американскую в 60-е и 70-е годы прошлого века.

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Правда глава ведомства не смог обозначить сроки реализации программы. Первая высадка российского космонавта на поверхность Луны запланирована на 2030-й год.

Ранее сообщалось, что страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.