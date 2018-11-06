Рада вызывает правоохранителей для докладов по расследованию убийства Гандзюк

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 222 народных депутата при необходимых 150.

После этого спикер Андрей Парубий объявил перерыв до 11:15 по требованию двух фракций – "Батькивщины" и "Самопомочи". Он пригласил руководителей фракций к себе в кабинет для проведения консультаций.

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Отметим также, что фракция "Батькивщины" отказалась от голосования по каким-либо решениям, пока не будет поставлено на голосование создание ТСК.

Позже первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила в зале парламента, что перерыв продлен до 12:30.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

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