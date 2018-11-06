Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова

Об этом написала в Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас идет процесс переговоров и работы с делегациями. Нет окончательной цифры стран, которые станут соавторами проекта. Сегодня соавторов уже более 30", - сообщила Джапарова.

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По ее словам, соответствующая резолюция о ситуации с правами человека в Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН 15 ноября, после чего в декабре должна быть вынесена на голосование на заседании Генассамблеи.

Первый заместитель министра подчеркнула: сложность продвижения "правозащитных" резолюций в том, что страны пытаются воздержаться и не голосовать, ведь в некоторых случаях ситуация с правами человека внутри некоторых государств может быть неоднозначной.

"Уникальность этих резолюций состоит в том, что впервые страну постоянного члена СБ ("P5" от "permanent five" как называют в кулуарах ООН) называют страной-оккупантом", - добавила она.

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Джапарова подчеркнула, что работа над резолюцией ведется очень скрупулезная, ведь почти каждое слово в тексте является предметом дискуссии со странами-членами на соответствие "языку" ООН.

"Проект состоит из осуждающей части, где фактически провозглашаются преступления РФ в Крыму, в частности:

-автоматическое наложения гражданства РФ на граждан Украины в Крыму и депортация несогласных;

-психиатрия и пытки против инакомыслящих;

- пытки как способ "выбить" признание у несовершонных преступлениях;

- исчезновения и политические преследования;

- политических мотивированное судопроизводство;

- запрещение деятельности Меджлиса и провозглашения органа самоуправления крымских татар "экстремистской" организацией;

- использование антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в политических целях;

- блокировка украинских СМИ и использования частотного ресурса (тв и радио) Украины (!);

- игнорирование со стороны РФ решений международного суда ООН от 19.04.2017 и многое другое", - рассказала Джапарова.

"Правонарушения в Крыму пока не является основанием для усиления санкций. Уверена, что должны, ведь оккупация, к сожалению, в первую очередь, делает мишенью репрессий обычных людей - иногда даже тех, которые не заявляли публично свою позицию против нынешней действительности. Такая политика "устрашения" внедряется намеренно, чтобы "другие знали". Даже обыски в домах, которые превратились в милитаризоване "шоу" являются ярким примером запугивания. А это работает. Работает незаметно, как радиация, воздействуя на сотни тысяч людей, которые "не хотят" обсуждать "политику", - резюмировала она.

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