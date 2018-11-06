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06.11.18 13:02

Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны

Наемники РФ с полуночи 2 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС.

Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксированы два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Враг утром вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Павлополя. После 10.00 - из ручных противотанковых гранатометов в районе Песков. В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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